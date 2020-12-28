وزير السياحة الايراني: الخط السككي "شمال –جنوب" بانتظار التسجيل ضمن تراث اليونسكو

وقال مؤنسان في تصريح له الاثنين: ان الخط السككي "شمال –جنوب" في البلاد البالغ طوله 1400 كم والذي يعد اكبر ملف تراثي مطروح للانضمام الى التراث العالمي لمنظمة اليونسكو هو الان بنتظار التسجيل عالميا.

واضاف الوزير مؤنسان في تصريحه للصحفيين اثر اجتماعه الاثنين بالناشطين في مجال التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في محافظة قزوين (شمال غرب ايران): انه وبعد تسجيل هذا الخطط السككي الطويل سيحظى مسار هذا الخط والمدن الواقعة عليه بمكانة جيدة جدا لاجتذاب السياح.

وقال: ان جمع الوثائق المتعلقة بهذا المشروع التراثي كان صعبا جدا بحيث اصبح اكبر ملف مرسل الى اليونسكو.

واوضح بان جدول الاعمال للتسجيل ضمن التراث العالمي يتضمن ايضا العمل لادراج نُزُل القوافل التي تتوفر فيها الشروط اللازمة ومنها نُزُل "سعد السلطنة" في قزوين اضافة الى مناظر "اورامانات" الطبيعية في محافظتي كردستان وكرمانشاه غرب ايران.

انتهى ** 2342