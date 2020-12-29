الحظر الامريكي عرقل الحصول على الانسولين لمرضى السكري في ايران

وقال رئيس مجلس الجمعية الإيرانية للسكري أسد الله رجب اليوم الثلاثاء في حوار مع ارنا، اننا نواجه نقصا في توفير الانسولين المصنع في الخارج وذلك بفعل العقوبات المفروضة علينا مما خلق هذا النقص مشاكل لمرضى السكري.

واضاف اسد الله رجب ان الكثير من مرضى السكري يستخدمون الانسولين الانالوج منذ سنوات إلا ان النقص في هذا النوع من الانسولين ادى الى خلق مشاكل لهم وفي حال عدم امكانية توفيره يجب تغيير كيفية معالجة هولاء المرضى وكذلك تغيير نوع الادوية لهم.

وقد اعتبرت منظمة الاغذية والادوية في الشهر الماضي العقوبات الامريكية العامل الرئيس لنقص الانسولين في ايران. هذا وقد عرضت العقوبات الامريكية حياة الالاف من المرضى في ايران للخطر حيث هناك الكثير من المرضى توفوا بسبب عدم الحصول على الادوية.

يذكر ان شركة ايرانية اعلنت قبل شهر عن بدء انتاج الانسولين في داخل البلاد.

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