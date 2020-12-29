وزير الطاقة لإيراني يلتقي وزير الكهرباء والتجارة العراقيين في بغداد

وبحث الجانبان خلال الاجتماع التعاون الإيراني العراقي في القطاعات الاقتصادية الاخرى.

كما التقى وزير الطاقة الايراني صباح اليوم وزير التجارة العراقي علاء أحمد الجبوري في مقر الوزارة ببغداد لبحث العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

و ناقش الوفد الإيراني خلال الاجتماع تعزيز وتوسيع العلاقات الإيرانية العراقية ومسألة تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين بما يتوافق مع الموارد المشتركة للبلدين.

وزير الطاقة الإيراني كان قد وصل إلى العراق صباح اليوم على رأس وفد.

و يلتقي الوفد الإيراني في بغداد كبار المسؤولين العراقيين لمناقشة التعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والمالية.

ومن المواضيع الاخرى المدرجة على جدول الاعمال في هذه الزيارة موضوع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين ومسألة ديون العراق لإيران.

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