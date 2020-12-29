زيادة إنتاج الحديد الإسفنجي في مصنع شادكان للحديد بنسبة 15 بالمئة

واضاف سعيد قاسم زاده ، في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن إنتاج 564 الفا و181 طنا من المنتجات في مصنع شادكان للحديد من بداية العام الحالي وحتى 20 ديسمبر يشير إلى زيادة الإنتاج بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واشار الى أن إنتاج الحديد الإسفنجي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغ 473 الفا و 991 طناً.

وأضاف قاسم زاده، أن شركة شادكان للحديد هي إحدى شركات الإنتاج شبه الحكومية في جنوب محافظة خوزستان ( جنوب غرب البلاد) ، وتواصل نشاطها بكل قوتها وقدراتها، رغم وجود مشاكل اقتصادية وعقوبات جائرة، بهدف تحقيق شعار قفزة الإنتاج.

وصرح بان شركة شادكان للصلب، وفرت 250 فرصة عمل مباشرة في المرحلة الأولى و 400 فرصة عمل في المرحلة الثانية و 4 الاف وظيفة غير مباشرة، وبلغ انتاج المصنع في المرحلة الأولى 700 ألف طن من الحديد الثقيل، وأن الطاقة الإنتاجية للصمنع تبلغ مليون طن من الحديد.

تقع مدينة شادكان على بعد 70 كم من مدينة اهواز مركز خوزستان وجنوب المحافظة.

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