٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84165712
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اليوم بدء الاختبارات السريرية للقاح وطني لفيروس كورونا

اليوم بدء الاختبارات السريرية للقاح وطني لفيروس كورونا

طهران/ 29 كانون الأول: ديسمبر/ ارنا - أعلن المتحدث باسم لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) إن أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الدراسات السريرية للقاح كورونا الوطني سيتم خلال الساعات القادمة .

وكتب حجت نيكي ملكي في رسالة على تويتر اليوم الثلاثاء، إن أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الدراسات السريرية لأول لقاح وطني لفيروس لكورونا والذي أنتج من قبل لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني سيتم في غضون ساعات .

وقال : بعون الله سنهزم كورونا.

وأعلن نيكي ملكي الليلة الماضية أن وزارة الصحة منحت تصريحا للجنة تنفيذ أمر الأمام الخميني لبدء تجربة سريرية للقاح كورونا الوطني واليوم سيتم إعطاء حقن بشرية لعدد من المتطوعين.

وأشار نيكي ملكي الى أن أحد المتطوعين هو من كبار المدراء التنفيذيين في لجنة أمر الإمام الخميني.

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