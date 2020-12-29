الشهید قاسم سلیماني قائد نموذجي في محور المقاومة وخبیر بشؤون المنطقة

واضاف امير الموسوي دبلوماسي سابق في حديث خاص لمراسل ارنا الیوم الثلاثاء أن الشهید قاسم سلیماني لدیه خصائص منفردة وممیزة جعلته أن یکون قائدا نموذجیا في محور المقاومة قائلا هناك ست خصائص یتمیز به الشهید قاسم سلیماني الأولی هي أنه خبیر بشؤون المنطقة بشعوبها و قیاداتها وافرادها و کل ما یخص محور المقاومة موضحا أنه خبیر ممیزا في الاطلاع بجزئیات الامور هذا یجعله أن یتخذ قرارات منطقیة و عقلانیة وحقیقیة لیست خیالیة أو بعید عن الواقع و جعل کلامه و خبراته واستشاراته متفهمة ومعقولة لطرف الآخر.

وتابع الخبیر کان الشهيد قاسم سليماني یتواجد دائما في الخطوط الامامیة لجبهات في مختلف مواقع محور المقاومة بسبب شجاعته وعدم خوفه من الأعداء.

و صرح الموسوي إن وعی الشهید بظروف دول المقاومة وخصائص حرکات المقاومة و اهتمام بحریة شعوب المنطقة في اختيار مصيرها یجعله أن یترک الامور بالقیادات المحلیة لتتصرف حسب مصالح ووضع المنطقة التي یعیشون فیها فهذا جعل المحور المقاومة وقیاداتها خصائص أن تتصرف بکل حکمة و قوة و ارادة وطنیة.

ویصف الدبلوماسي السابق ، الشهید سلیماني بأمتلاکه معلومات دقیقة عن الامکانیات التي تمتلک ایران و محور المقاومة في الدول المختلفة معتبرا أن هذه المعلومات کانت تساعده علی اتخاذ القرارات المعقولة والعملیة في کل مکان.

واوضح الموسوي کان قد یتحلی الشهید سلیماني بالزهد والتواضع والاخلاق الحسنة هذا جعله فی الحقیقة أن یندمج مع القیادات في المقاومة والمقاتلین للمقاومة سبب هذه الخصائص الحمیدة.

و قال الخبیر قدرة الشهید علی اتخاذ القرارات في المواقف الصعبة تتسبب بعدم سقوط اربیل وبغداد وحتی بیروت وصنعاء و هزیمة الکیان الصهیوني في حرب تموز 2006.

و صرح الموسوي اعتقاده بایجاد القیادات المحلیة یجعله یهتم بتربیة الکوادر القیادیة والمقاتلة فلذا أوجد في المنطقة العشرات من قاسم سلیماني وهذا ما نلاحظه في کل الجبهات في المحور المقاومة قائلا أن الشهید استطاع أن یوجد القیادات الایرانیة وتتابع امور المقاومة في حالة غیابه و هذا ما حصل بعد استشهاده رحم الله .

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