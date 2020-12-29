٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٥٨ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84165769
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محس رضائي: توقيت الرد على اغتيال سليماني مرتبط بتخطيط الجمهورية الإسلامية الايرانية

محس رضائي: توقيت الرد على اغتيال سليماني مرتبط بتخطيط الجمهورية الإسلامية الايرانية

طهران/29 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا- ، أكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الايرانية محسن رضائي ان توقيت وظروف الرد على اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني ترتبط بتخطيط الجمهورية الاسلامية الايرانية الخاص.

واضاف رضايي في لقاء خاص يعرض عند التاسعة والنصف هذا المساء توقيت بيروت على شاشة المنار  رداً على اغتيال واستشهاد الشيهد سليماني ان  إيران وجهت ضربة قاتلة وشجاعة لقاعدة "عين الأسد" الأمريكية.

و إشار  رضايي إلى اغتيال واستشهاد العالم النووي الإيراني الدكتور محسن فخري زاده و قال انها"بدأت حرب جديدة بين إيران وأعدائها ، وهذه الحرب مستمرة".

وأضاف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام: "مع اقتراب نهاية إدارة ترامب، تقوم الولايات المتحدة بالتعاون مع الكيان الصهيوني بتنفيذ سلسلة من الإجراءات ضد إيران ، على أية حال هذه حرب أخرى ومن الطبيعي أن نستشهد في هذه الحرب". الحرب لم تنته بعد.
وشدد على أن إيران هي التي ستنهي الحرب ، وقال: "إيران ستجلب كارثة على الكيان الصهيوني حتى تدرك الدول العربية المطبعة مع هذا اللكيان أنها ارتكبت خطأً كبيراً".

وقال رضائي إن إيران بدأت منذ عامين حالة مقاومة كانت مقاومة فاعلة وبناءة حتى الآن. وهذا يعني أننا دمرنا طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في الخليج الفارسي واستولنا على سفينة بريطانية وحاكمنا جميع ركابها على الأراضي الإيرانية وفي بندر عباس.

انتهى** 1453

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