ربيعي : العالم بدون قاتل سليماني سيكون أكثر أمنا

وفي حديثه عن الاغتيال الغادر للقائد قاسم سليماني ورفاقه ، قال ربيعي في لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء ، أن القتلة لم يستطيعوا تغييب القائد الشجاع بل حولوه الى بطل خالد للإيرانيين ولكل الشعوب الحرة في العالم.

واضاف أن الشهيد سليماني بات اليوم رمزا لرسوخ الايمان وحرية العقيدة والشجاعة في الميدان والعدل والانصاف في السياسة ، والثبات في مواجهة الارهاب والتطرف ، وسيبقى اسمه لامعا في هذه المجالات.

واشار ربيعي الى أن قتلة سليماني اقدموا على هذه الجريمة بهدف توجيه ضربة لسياسة إيران الداعية الى تحقيق سلام عادل في كل المنطقة، ولكن بعد مرور عام واحد فقط ، لابد أنهم أدركوا ان هذه الجريمة لم تزلزل ارادة الشعوب في محاربة داعش وجميع اشكال الارهاب ، بل انها اثبتت انه بوجود هؤلاء الاشرار القساة لابد من استمرار المقاومة والثبات بوجه الطغيان والاحتلال.

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