افتتاح معبر ريمدان يلعب دورا مهما في تعزيز التعاون بين إيران وباكستان

والتقى نائب حاكم سيستان وبلوشستان"أبوذر كوثري" ،القنصل العام الباكستاني الجديد" عبدالجبار ديتهو" في مدينة زاهدان (جنوب شرق البلاد) ،اليوم الثلاثاء.

وفي إشارة إلى أهمية العلاقات بين البلدين ، قال كوثري ان فتح معبر "ريمدان" الحدودي سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين ايران وباكستان لأن لدى البلدين علاقات اقتصادية وتاريخية وثقافية عريقة.

من جانبه اعرب "عبدالجبار ديتهو" عن شكره لنائب حاكم سيستان وبلوشستان ومسؤولين آخرين في هذه المحافظة وقال: نحن نقدر جهودكم لتمتين العلاقات ببين البلدين معربا عن امله بان تشهد العلاقات الثنائية مزيد من التطور.

وأضاف ان ارضية التعاون بين البلدين باتت جاهزة في جميع المجالات ، ومع افتتاح معبر ريمدان نأمل أن يستمر الاتجاه المتنامي للتعاون بشكل أسرع.

وبحسب ارنا، تم افتتاح حدود ريمدان الإيرانية الباكستانية رسميًا في 20 ديسمبر بحضور "محمد إسلامي" ، وزير الطرق والتنمية ووزير الدفاع الباكستاني، ومسؤولين من وزارات الداخلية والخارجية والصناعة والمناجم.

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