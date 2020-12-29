الفيلم الايراني" الدفان "يتنافس في مهرجان "جيبور" السينمائي في الهند

وسيتم عرض فيلم الدفان من إخراج كاظم مولاي وإنتاج سينا ​​سعيديان في مهرجان جيبور السينمائي الدولي في الهند

واقيم المهرجان في راجستان بالهند في نسخته الاولى في العام 2009 ويقام كل عام في فئات مختلفة مثل الأفلام والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة والأفلام القصيرة بهدف التبادل الثقافي بين الهند ودول أخرى .

وتدور قصة الفلم الدفان حول امرأة تدعى سوده شريف زادغان ، تلعب دورها فيشكا أسايش ، والتي تواجه تحديًا صعبًا عشية زواجها مرة أخرى.

وتم ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فلم آسيوي جديد في مهرجان شنغهاي السينمائي وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان أستين السينمائي في أمريكا الشمالية.

وفاز الفيلم الايراني بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في مهرجان بركلي السينمائي ، وأفضل فيلم في مهرجان بانكوك في تايلاند وحصل على دبلومة فخرية لأفضل فيلم من مهرجان فيلادلفيا السينمائي الآسيوي.

وسيعقد مهرجان جيبور السينمائي الدولي الـ 13 في الفترة من 15 إلى 19 يناير 2021 في جيبور المعروفة باسم المدينة الوردية في الهند.

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