٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:١٦ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84166030
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تسجیل 132 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجیل 132 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/29 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و 212 الاف و481 شخصا وبوفاة 132 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 54 الفا و946شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 108 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و212 الف و481 شخصا من بينهم 5128 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس  بلغ 969 الفا و 408 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 132 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 54 الفا و 946 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 513 الفا و 534 شخص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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