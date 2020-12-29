٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:٥١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84166063
٠ Persons

سمات

وزير الطاقة الإيراني يلتقي رئيس الوزراء العراقي

وزير الطاقة الإيراني يلتقي رئيس الوزراء العراقي

بغداد/ 29 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - التقى وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره السفير الإيراني إيرج مسجدي، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

 ووصل وزير الطاقة الإيراني إلى العراق صباح اليوم على رأس وفد، وكان في استقباله نظيره العراقي وسفير وموظفو سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد.

وكان وزير الطاقة والوفد المرافق قد التقى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء وزيري الكهرباء والتجارة ومحافظ البنك المركزي العراقي.

وتم خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة والتجارة وديون العراق لإيران لبيع الكهرباء والغاز وطريقة السداد واللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين البلدين.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 6 =