إقليم كردستان العراق يستضيف معرض إيران الخاص في مارس القادم

وأضاف فرزاد بيلتن، أن معرض إيران الحصري سيقام من 8 الى 11 مارس 2021 في مركز المعارض الدولي بمدينة أربيل في كردستان العراق وذلك في إطار تطوير التعاون التجاري مع الدول المجاورة وتعريف البضائع والمنتجات الإيرانية .

وأوضح أن هذا المعرض سيقام بالتعاون مع قنصلية الجمهورية الإسلامية في أربيل وبإشراف المكتب العربي الأفريقي لمنظمة تنمية التجارة.

وأشار إلى أن هذا المعرض سيعرض منتجات إيرانية في مجالات مستلزمات ومعدات البناء والصلب والمناجم والأجهزة المنزلية والمواد الغذائية والمنظفات والآلات والمعدات الصناعية .

خلال الأشهر التسعة الماضية تم تبادل 110 ملايين طن من البضائع بقيمة 52 مليار دولار بين إيران ومختلف الدول، كانت حصة الصادرات 58 مليونا و 200 ألف طن بقيمة 25 مليارا و 100 مليون دولار.

وبلغت حصة العراق من واردات البضائع الإيرانية لهذا البلد 20 مليونا و 800 ألف طن بقيمة 5 مليارات و 900 مليون دولار، وجاء العراق بالمرتبة الثانية بين الدول المستوردة للسلع الإيرانية.

انتهى** 2344