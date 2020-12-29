اللواء موسوي : الشعب الايراني لن يتاثر بمؤامرات اعدائه

جاء ذلك في تصريح ادلى به "اللواء موسوي" اليوم الثلاثاء على هامش منافسات "سباق الجنرالات المخلصين" العسكرية التي اقيمت باستضافة القيادة العليا للجيش في محافظتي فارس (جنوب) وكهكيلوية وبوير احمد (غرب).

واضاف القائد العام للجيش : ان الاعداء زعموا باطلا بانهم يستطيعون من خلال مؤامرة العام 2009، ان يبثوا الفرقة والوقيعة بين صفوف الشعب الايراني؛ لكن العكس حصل، حيث خرج الشعب بجميع مكوناته الى الشوارع ليبرهن على وعيه وبصيرته ضد هذه المؤامرات، والتزامه بنهج الولاية.

وصرح اللواء موسوي : ان الشعب الايراني قدم خلال ملحمة 30 ديسمبر، للعالم اجمع نماذج جديدة من التضحية دفاعا عن مبادئه وقيمه الثابتة؛ مضيفا ان هذا الشعب قادر على اين يبرهن متى ما شاء التزامه بنهج الولاية والامتثال الى تعليمات قائد الثورة الاسلامية.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اشار القائد العام للجيش الايراني الى "سباق الجنرالات المخلصين"؛ واصفا اقامة هذه المنافسات خطوة قيمة للغاية من قبل القوة البرية للجيش في سياق اختبار الاداء والخبرات والكفاءات القتالية لدى القوات المنسبة اليها.

انتهى ** ح ع