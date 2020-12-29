٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٦:٣٨ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84166491
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نائب وزير الطرق الإيراني يعلن عن؛

إنشاء ميناء جديد على شواطئ مكران بطاقة 200 مليون طن

إنشاء ميناء جديد على شواطئ مكران بطاقة 200 مليون طن

طهران/29 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلن المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية، محمد راستاد، عن التخطيط لإنشاء ميناء جديد على شواطئ مكران بطاقة 150- 200 مليون طن.

وفي تصريح له اليوم (الثلاثاء) في إجتماع مدراء منظمة الموانئ، أشار راستاد الى آليات الدعم الكبيرة والمستمرة التي اتخذتها المنظمة منذ العام الماضي للتقليل من تداعيات تفشي فيروس كورونا على نشاط الموانئ، وأوضح أن "الخطة تشمل خطوط الشحن ومشغلي الموانئ ومستثمري القطاع الخاص على شكل تعريفات ودعم خاص للموانئ".

وأضاف، ان منظمة الموانئ بشكل عام وضعت إجراءات مختلفة على جدول الأعمال لأصحاب المصلحة والأشخاص المعنيين بالمهن المينائية والبحرية من أجل التقليل من تداعيات أزمات مثل الحظر وتفشي كورونا.

 انتهى**أ م د

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