مصدر مسؤول : سداد ديون العراق ازاء شراء الكهرباء الايراني عبر المقايضة

واوضح "حسيني" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء : ان ايران استوفت جزءا من ديون العراق ازاء شراء الكهرباء منها، عبر المقايضة وقامت بشراء بعض السلع التي ستصل البلاد قريبا.

وفيما اشار الى تراجع حجم الصادرات غير النفطية الايرانية الى العراق خلال العام الحالي، اكد المسؤول التجاري الايراني ان عملية تصدير الكهرباء الى هذا البلد لاتزال قائمة وتبلغ عائداتها السنوية 700 مليون دولار.

كما تطرق الى اتفاقية تصدير الغاز الايراني الى العراق، مبينا انه لم يتبق سوى 3 سنوات من صلاحية هذه الاتفاقية، وفي حال ان العراق لم ينجح خلال الفترة المتبقية في شراء الغاز من اقليم كردستان او لم يحصل على تقنية استخراج الغاز من حقوله، عند ذلك سيتم تمديد اتفاقية شراء الغاز مع ايران من جديد.

انتهى ** ح ع