وزير الطاقة : سداد قيمة شراء لقاح كورونا عبر الاصول الايرانية في العراق

جاء ذلك في تصريح خاص ادلى به وزير الطاقة، اليوم الثلاثاء، لمراسل "ارنا" في بغداد؛ مبينا انه اجرى مباحثات جيدة مع المسؤولين العراقيين بشان سحب الاصول الايرانية في هذا البلد من اجل سداد قيمة استيراد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المطلوبة من اوروبا.

واشار اردكانيان الى اللقاءات التي عقدها على امتداد زيارته للعراق اليوم الثلاثاء، مع كل من وزير الكهرباء والتجارة وكبار مسؤولي المصرف المركزي والبنك التجاري، فضلا عن مباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي "مصطفى المركزي"؛ واصفا تلك المباحثات بانها كانت وثيقة ومكثفة توصل الجانبان خلالها الى قرارات جيدة.

وحول اهم الاتفاقات التي توصل اليها مع المسؤولين العراقيين اليوم، اشار وزير الطاقة الى اجتماع لجنة التعاون الاقتصادية المرتقب خلال الاسبوعين القادمين في طهران، بحضور اصحاب القطاعين الخاص والعام من كلا البلدين.

واوضح، ان وزارة الطاقة الايرانية و وزارة الكهرباء العراقية تتوليان رئاسة اللجنة المشتركة نيابة عن بلديهما.

وردا على سؤال بشان صادرات الكهرباء والغاز الى العراق، اعرب وزير الطاقة عن ارتياحه من ان وزارة الكهرباء والمسؤولين العراقيين نجحوا في سداد جزء ملحوظ من ديون العراق المستحقة قبال شركة "توانير"، وايضا جزء من الديون المستحقة لهذا البلد ازاء شركة الغاز الوطنية (الايرانية)، وذلك رغم القيود الراهنة في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع