محافظ أرضروم التركية يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي مع إيران

وفي إجتماعه اليوم (الثلاثاء) بالفيديو مع حاكم آذربايجان الشرقية، محمد رضا بور محمدي، نوه اوكاي مميش الى أن محافظة أرضروم تتوفر على الإمكانيات اللازمة لاستقطاب المستثمرين الإيرانيين، كما أن رجال الأعمال في هذه المحافظة مستعدون للاستثمار في إيران.

وأشار حاكم أرضروم إلى العلاقات الثقافية العميقة والواسعة بين إيران وتركيا والقواسم التاريخية والدينية واللغوية والعرقية المشتركة، داعيا إلى المزيد من تعزيز التعاون بين البلدين.

ولفت الى التبادلات الثقافية بين البلدين، قائلا: يدرس نحو 500 طالب إيراني في جامعة أتاتورك في أرضروم.

كما أشار إلى انتشار فيروس كورونا في العالم، وطرح أسئلة حول اللقاح المنتج في إيران، معربا عن أمله في سماع اخبار طيبة عن اللقاح الإيراني في القريب العاجل.

من جانبه، أكد محافظ آذربايجان الشرقية على إنشاء خط طيران بين المحافظتين وقال: "إن إطلاق خط الطيران هذا سيخلق طفرة كبيرة في التجارة وصناعة السياحة بين شمال غرب إيران وشرق تركيا".

ونوه بور محمدي الى العلاقات الودية الواسعة والمتينة بين البلدين وأضاف: "لقد وقف البلدان جنبا الى جنب في الظروف الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية، ومن الضروري أن يستمر هذا التعاون بقوة أكبر".

وأشار إلى دعم إيران للحكومة التركية ضد الانقلاب، وتابع: "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت دائما إلى جانب تركيا حكومةً وشعبا، كما ان تركيا وقفت حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الإيراني في فترة الحظر الأمريكي الجائر".

وقال بور محمدي إن الحدود بين البلدين هي حدود سلام وصداقة منذ حوالي 400 عام وأن العلاقات بين مدينتي أرضروم وتبريز لها تاريخ طويل.

يتبع..أ م د