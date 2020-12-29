٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:١٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84166690
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خلال محادثات هاتفية مع نظيره القطري...

ظريف: مسؤولية تداعيات اي مغامرة محتملة ستكون على عاتق واشنطن

ظريف: مسؤولية تداعيات اي مغامرة محتملة ستكون على عاتق واشنطن

طهران / 29 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ضرورة مشاركة جميع دول المنطقة في ارساء الاستقرار والامن الشامل بعيدا عن تدخلات الاجانب وتجنب اي توتر، مشددا على ان مسؤولية تداعيات اي مغامرة محتملة ستكون على عاتق واشنطن.

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الايرانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اجرى محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حول احدث القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

وخلال هذه المحادثات استعرض وزير الخارجية الايراني وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية المبنية على ضرورة مشاركة جميع دول المنطقة في ارساء الاستقرار والامن الشامل بعيدا عن تدخلات الاجانب وتجنب اي توتر.

واشار ظريف الى بعض التحركات المشبوهة والممارسات الاميركية الخبيثة في المنطقة وقال: ان مسؤولية تداعيات اي مغامرة محتملة ستكون على عاتق واشنطن.   

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