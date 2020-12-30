ايران والعراق يوقعان محضر اجتماع التوافقات الحاصلة في الشؤون البنكية

ووقع المحضر من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية وزير الطاقة رضا اردكانيان ومساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة المدير التنفيذي لشركة التجارة الايرانية يزدان سيف ومساعد وزير الزراعة المدير التنفيذي لشؤون الدواجن والماشية محمد رضا طلائي فيما وقع المحضر عن الجانب العراقي وزير الكهرباء ماجد حنتوش ومدير بنك التجارة العراقي سالم الجلبي.

ووصف وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان محادثاته مع المسؤولين العراقيين بانها كانت ناجحة.

وكان وزير الطاقة الايراني قد غادر والوفد الاقتصادي المرافق له بغداد مساء الثلاثاء في ختام محادثاته المكثفة التي اجراها مع كبار المسؤولين العراقيين وزيارته لمرقد الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام في الكاظمية ببغداد.

وكانت هذه ثاني زيارة يقوم بها وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية الايرانية العراقية المشتركة الى بغداد خلال العام الجاري.

واجرى اردكانيان محادثات مع وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش ومسؤولي البنك المركزي وبنك التجارة العراقي اضافة الى لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث وصف هذه اللقاءات والمحادثات بانها كانت ناجحة.

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