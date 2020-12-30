فيلسوف روسي: سليماني شهيد المستقبل

و في ندوة عقدت عبر الإنترنت أمس الثلاثاء في موسكو حول أبعاد شخصية الشهيد سليماني، اعتبر دوغين أن الشهيد سليماني - وعلي صعيد الجغرافية السياسية - كان يقاتل لانقاذ سورية والعراق ولتحرير فلسطين.

وقال إن سليماني عمل مرارا على تعزيز وتوسيع حركة المقاومة في الشرق الأوسط، وضحى بحياته من أجل مثله العليا، وباستشهاده لم تُقتل مثله، بل جعلته أكثر شهرة.

وأعرب دوغين عن اعتقاده أن سليماني سجل لنفسه الرقم الأول للشهامة في ميادين القتال .

واضاف الفيلسوف الروسي: يجب أن نقدم تعازينا لذوي الشهيد سليماني ولشعب إيران، لكنني في الحقيقة أريد أن أعبر عن سعادتي لأن إيران لديها هكذا رجال .

وأكد زعيم الحركة الدولية الأوراسية، أن الشهيد سليماني ضحى بحياته من أجل معتقداته الدينية ووطنه وغادر الدنيا بإحسان.

وقال دوغين أن سليماني كان خبيرا استراتيجيا ناضل من أجل العدالة في المنطقة والعالم.

عشية الذكرى الأولى للاغتيال الجبان للفريق الحاج قاسم سليماني، استعرضت مجموعة من المفكرين والشخصيات السياسية والثقافية والدينية من إيران وروسيا وسوريا في ندوة عبر الإنترنت، الدور الكبير للمجاهد سليماني في مكافحة الإرهاب المدعوم اميركيا.

يذكر ان قائد قوات "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد ابو مهدي المهندس، اغتيلا بمعية 8 من مرافقيهما فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير 2020 في محيط مطار بغداد من قبل القوات الاميركية بامر مباشر من الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

انتهى** 2344