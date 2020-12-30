محافظة مركزي تصدر بضائع غير نفطية بقيمة 619 مليون دولار

وأضاف "جعفر أصغري" في مقابلة مع ارنا، اليوم الأربعاء، أن سبائك الألمنيوم والمياه المعدنية والكيماويات والزجاج بجميع أنواعه ومنتجات الصلب وألياف البوليستر وحديد التسليح المضلع والزهور والنباتات والبولي إيثيلين ومنتجات الألبان هي من أهم السلع التصديرية من محافظة مركزي في العام الجاري التی تم شحنها إلى العراق وأفغانستان وباكستان وتركيا.

واوضح: نظرا لتنوع الإنتاج والخدمات والمناجم المختلفة في هذه المحافظة، فإن هدف المحافظة هو الصادرات في مجالات التعدين والصناعات المعدنية والزراعة والصناعات الغذائية والسجاد والحرف اليدوية ومنتجات الألبان والخدمات الفنية والهندسية.

وتعمل حوالي ثلاثة آلاف وحدة إنتاجية في محافظة مركزي، أكثر من 250 منها تعمل في مجال التصدير.

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