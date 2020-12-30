مصدر مسؤول : البنى التحتية لقطاع التعدين في قم مهيأة لاستقطاب المستثمرين

وقال سبحاني اليوم الاربعاء لارنا ان توظيف الامكانيات المتاحة بقطاع التعدين في قم سيكون مربحا للمستثمرين مشددا على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة لهم .

وبين رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة قم تستحوذ على 2% من اجمالي معادن البلاد.

ومن ميزات الاستثمار في قطاع المعادن والمناجم في قم هي تنوع المواد المعدنية والبنى التحتية وكذلك قربها من الطرق الرئيسية والاسواق مما تجعل الاستثمار فيها امرا مربحا للمستثمرين.

هناك مايقارب 100 منجم تنشط باستثمارات قدرها 1065 مليار ريال ( الدولار يساوي 42000 ريال) في محافظة قم.

واهم المناجم في محافظة قم تشمل المعادن الفلزية بما فيها الرصاص والقصدير والنحاس و كذلك معادن كائولن والباريت والملح والسولفات والصوديوم) ومواد البناء بما فيها احجار الزينة.

انتهى **م م**