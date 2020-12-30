٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84167072
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محافظ كردستان:

الحكومة العراقية وافقت على رسمية معبر سيرانبند الحدودي

الحكومة العراقية وافقت على رسمية معبر سيرانبند الحدودي

سنندج/ 30 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - قال محافظ كردستان غرب البلاد، أن الحكومة العراقية وافقت على رسمية منفذ سيرانبند الحدودي وهو امر مهم جدا لتطوير التجارة في هذه المحافظة وبالاخص مدينة بانه.

واضاف بهمن مرادنيا اليوم الأربعاء، في الاجتماع العاشر لمجلس التخطيط بمحافظة كردستان، أن موافقة الحكومة العراقية والاعتراف بمعبر سيرانبند بانه الحدودي، يسهم في تطوير التجارة في هذه المدينة والمحافظة ونمو العلاقات التجارية مع كردستان العراق.

وأعلن عن إعادة فتح الأسواق الحدودية لـ"مله خورد سروآباد" و"خانم شيخان"  في مدينة مريوان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وأضاف، إن استئناف أنشطة هذه الأسواق سيساعد على إنعاش المناطق الحدودية وتوفير فرص عمل لأهاليها.

وأشار محافظ كردستان إلى أن نشاط هذه الأسواق سيؤدي إلى تطوير سوق مدينتي بانه ومريوان، منوها الى أن سكان المناطق الحدودية في هاتين المدينتين بامكانهما استيراد عدد من السلع والأجهزة المنزلية وبالتالي توفير مصدر دخل لأنفسهم.

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