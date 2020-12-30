الحكومة العراقية وافقت على رسمية معبر سيرانبند الحدودي

واضاف بهمن مرادنيا اليوم الأربعاء، في الاجتماع العاشر لمجلس التخطيط بمحافظة كردستان، أن موافقة الحكومة العراقية والاعتراف بمعبر سيرانبند بانه الحدودي، يسهم في تطوير التجارة في هذه المدينة والمحافظة ونمو العلاقات التجارية مع كردستان العراق.

وأعلن عن إعادة فتح الأسواق الحدودية لـ"مله خورد سروآباد" و"خانم شيخان" في مدينة مريوان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وأضاف، إن استئناف أنشطة هذه الأسواق سيساعد على إنعاش المناطق الحدودية وتوفير فرص عمل لأهاليها.

وأشار محافظ كردستان إلى أن نشاط هذه الأسواق سيؤدي إلى تطوير سوق مدينتي بانه ومريوان، منوها الى أن سكان المناطق الحدودية في هاتين المدينتين بامكانهما استيراد عدد من السلع والأجهزة المنزلية وبالتالي توفير مصدر دخل لأنفسهم.

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