رئيس رابطة الآشوريين: الشهيد سليماني كان العقبة الرئيسية أمام تغلغل الإرهاب بالمنطقة

واضاف سيمونز اليوم الاربعاء لمراسل ارنا: ان الشهيد سليماني كان العائق الرئيسي أمام تسلل داعش إلى مختلف دول المنطقة مما تسبب في عداء قوى الاستكبار العالمي لهذه الشخصية التي لم يكن في قاموسها سوى الجهاد والتضحية من اجل دحر الارهاب في جميع العالم.

واكد ان الشهيد سليماني حال دون نفوذ التيار التفكيري الى ايران الاسلامية بدحره ولم يسمح للارهاب ومجاميعه بدخول اراضيها ولو شبرا واحدا.

وتابع رئيس رابطة الاشوريين في ارومية: ان هذا القائد العظيم الذي لا لم يعرف الكلل قام بدحر جميع الجماعات الارهابية في سوريا والعراق ولبنان ودول أخرى، مما تسبب بخوف القوى الارهابية والامبرالية من التيارات المقاومة.

يذكر ان قائد قوات "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد ابو مهدي المهندس، اغتيلا بمعية 8 من مرافقيهما فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير 2020 في محيط مطار بغداد من قبل القوات الاميركية بامر مباشر من الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

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