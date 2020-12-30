ايران تفتتح اكبرسوق على مستوى الشرق الاوسط للمنتجات الفنية والحرفية

وافادت ارنا عن العلاقات العامة لمجمع عباس السياحي بطهران انه سيتم الافتتاح الرسمي لاكبر سوق على مستوى الشرق الاوسط مخصص للصناعات الفنية والحرفية والنفائس , يوم الجمعة (8 كانون الثاني 2021) في العاصمة طهران .

وسيتم افتتاح السوق بشكل رسمي بعد سنة من التوقف بسبب جائحة كورونا وهو الاكبر في الشرق الاوسط المخصص للمنتجات الفنية والحرفية.

ويضم السوق اكثر من 1300 محل يقوم بعرض افضل واجمل الاعمال الفنية وكذلك الصناعات اليدوية التي تشتهر بها ايران وكذلك مجموعة من النفائس الاثرية والقديمة, وسيكون شرائها متاحا للجميع .

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