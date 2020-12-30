٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:٠١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84167384
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خلال ثمانية اشهر

نمو صادرات المحاصيل الزراعية من محافظة كردستان بمقدار 20%

نمو صادرات المحاصيل الزراعية من محافظة كردستان بمقدار 20%

سنندج / 30 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا - قال مدير منظمة تنمية التجارة والزراعة في محافظة كردستان " شهريار حنيفي" : إن صادرات المنتجات الزراعية من المحافظة في الأشهر الثمانية التي سبقت نوفمبر العام الحالي بلغت 284 مليون دولار مسجلة زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واضاف حنيفي اليوم الاربعاء لارنا ان حجم الصادرات خلال هذه الفترة بلغ 706 الاف طن بقيمة 284 مليون دولار مسجلا زيادة بنسبة 52% من مجموع صادرات المحافظة والبالغة 549 مليون دولار .

وبين حنيفي ان معدل  صادرات المحاصيل الزراعية عبر منافذ محافظة كردستان الحدودية يبلغ  3000 طن يوميا .

واشار مدير منظمة تنمية التجارة والزراعة في محافظة كردستان الى إن صادرات المنتجات الزراعية من المحافظة في الأشهر الثمانية التي سبقت نوفمبر العام الحالي بلغت 284 مليون دولار مسجلة زيادة بنسبة 20٪ في القيمة و 78% في حجمها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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