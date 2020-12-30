نمو صادرات المحاصيل الزراعية من محافظة كردستان بمقدار 20%

واضاف حنيفي اليوم الاربعاء لارنا ان حجم الصادرات خلال هذه الفترة بلغ 706 الاف طن بقيمة 284 مليون دولار مسجلا زيادة بنسبة 52% من مجموع صادرات المحافظة والبالغة 549 مليون دولار .

وبين حنيفي ان معدل صادرات المحاصيل الزراعية عبر منافذ محافظة كردستان الحدودية يبلغ 3000 طن يوميا .

واشار مدير منظمة تنمية التجارة والزراعة في محافظة كردستان الى إن صادرات المنتجات الزراعية من المحافظة في الأشهر الثمانية التي سبقت نوفمبر العام الحالي بلغت 284 مليون دولار مسجلة زيادة بنسبة 20٪ في القيمة و 78% في حجمها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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