٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٠٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84167418
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تسجیل 149 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجیل 149 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/30 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و 218 الاف و753 شخصا وبوفاة 149 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 55 الفا و95شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 272 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و218 الف و753 شخصا من بينهم 5128 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس  بلغ 978 الفا و 714 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 149 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 55 الفا و 95 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 566 الفا و 946 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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