فیلم ایرانی یحصد جائزة مهرجان الافلام الدولي في الهند

وأقيم المهرجان في الهند في الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر من هذا العام ، وشارك فيه 636 فيلما من 60 دولة ، بما في ذلك الهند.

وكان الفيلم الايراني قد فاز بجائزة افضل فيلم اجنبي بمهرجان تركيا الدولي للافلام القصيرة (Hak-iş shortfilm) بدورته التاسعة من بين 4217 فيلما من 120 دولة شاركت في المهرجان.

وتدور قصة الفيلم حول أم تعمل ممرضة تترك ابنتها في ظروف خاصة وتقوم بواجبها الانساني في المستشفى لمكافحة جائحة كورونا.

وادى الادوار في الفيلم كل من الممثلين «شیما کاظمي » و «آندیا کياني » و«ادیبه رحماني » و «وحید نادري ».

انتهى** 1453