ايران تخصص 150 ألف دولار لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية

وبحسب المعاونية القانونية فأن مجلس الوزراء اقر في جلسته اليوم الاربعاء بتخصيص 150 ألف دولار او مايعادله باليورو لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية والتي سيتم تسديدها لذويهم.

يذكر ان طائرة اوكرانية كانت قد اُسقطت عن طريق الخطا من قبل الدفاع الجوي الايراني صباح يوم 3 كانون الثاني /يناير 2020 بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران حينما كانت في رحلة لها من طهران الى كييف ما ادى الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وغالبيتهم من الايرانيين اضافة الى افراد الطاقم التسعة الاوكرانيين.

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