ايران وقطر توثقان جائحة كورونا في انتاج سينمائي مشترك

عملية تصوير فيلم "الماوى" المشترك بين ايران وقطر دخلت حيز التنفيذ منذ نحو 7 اشهر باشراف المخرج الايراني "فرزاد جعفري"؛ على ان يكون هذا الفيلم الوثائقي جاهزا للعرض بحلول العام الجديد (الايراني – في 21 اذار / مارس 2021).

ويسلط فيلم الماوى، الضوء على مستشفى قيد الانشاء في منطقة "شهر ري" جنوبي العاصمة طهران، والتي خصصت لاستقبال 400 مصاب بفيروس كورونا مع بداية الجائحة (قبل نحو عام) وتزايد اعداد المصابين بهذا المرض في ايران والعالم. حيث تتولى شركة انشاءات ايرانية وبالتحديد "السيد جواد" مسؤولية انجاز بناء طابقين اثنين من بناء هذا المشفى في غضون 20 يوما، لكنه يواجه تحديات ومصاعب كثيرة في هذا السياق...

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