الصادرات الزراعية سجلت 22 بالمئة زيادة في غضون 9 اشهر

وفي تصريحه للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش زيارته التفقدية لمحافظة خراسان الجنوبية (جنوب شرق)، نوّه "خاوازي" بأن القطاع الزراعي في ايران قدم اداء ايجابيا وفاعلا رغم الظروف العصيبة الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

واوضح وزير الجهاد الزراعي : ان حجم الصادرات الزراعية الايرانية خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بلغ 6 ملايين و100 الف طن وبما يشمل مختلف المحاصيل المنتجة محليا.

وتابع نقلا عن تقرير البنك المركزي، ان الميزان التجاري للقطاع الزراعي في ايران اصبح ايجابيا بعد تحقيق هذا الحجم من الصادرات خلال العام الحالي.

انتهى ** ح ع