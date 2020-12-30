٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٧:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84167930
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وزير الجهاد الزراعي :

الصادرات الزراعية سجلت 22 بالمئة زيادة في غضون 9 اشهر

الصادرات الزراعية سجلت 22 بالمئة زيادة في غضون 9 اشهر

بجنورد / 30 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن وزير الجهاد الزراعي "كاظم خاوازي"، عن 22 بالمئة زيادة في مجال صادرات المحاصيل الزراعية للبلاد خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي ( الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020).

وفي تصريحه للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش زيارته التفقدية لمحافظة خراسان الجنوبية (جنوب شرق)، نوّه "خاوازي" بأن القطاع الزراعي في ايران قدم اداء ايجابيا وفاعلا رغم الظروف العصيبة الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

واوضح وزير الجهاد الزراعي : ان حجم الصادرات الزراعية الايرانية خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بلغ 6 ملايين و100 الف طن وبما يشمل مختلف المحاصيل المنتجة محليا.

وتابع نقلا عن تقرير البنك المركزي، ان الميزان التجاري للقطاع الزراعي في ايران اصبح ايجابيا بعد تحقيق هذا الحجم من الصادرات خلال العام الحالي.

انتهى ** ح ع   

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