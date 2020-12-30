عراقجي يلتقي وزيري الخارجية والدفاع القطريين في الدوحة

طهران/29كانون الاول/ديسمبر/ارنا- رغم المزاعم الامريكية بان العقوبات المفروضة على ايران لا تطال القطاع الصحي إلا ان الوثائق الموجودة تشير إلى ان الادارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب فرضت مختلف العقوبات على ايران لتخلق مشاكل لها خاصة في مجال توفير الادوية لمرضى السكري.