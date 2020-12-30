عراقجي يلتقي وزيري الخارجية والدفاع القطريين في الدوحة

واستعرض الجانبان الايراني والقطري خلال هذه مباحثاتهما اليوم، آخر التطورات في منطقة الخليج الفارسي والتهديدات الراهنة.
كما بحث عراقجي مع كبار المسؤولين القطريين، في العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة وسبل تعميق وتطوير هذه الاواصر.
انتهى ** ح ع
طهران / 30 كانون الالول / ديسمبر / ارنا – التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي"، اليوم الاربعاء في الدوحة، بنائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمن"، وايضا وزير الدفاع في هذا البلد "خالد العطية".
واستعرض الجانبان الايراني والقطري خلال هذه مباحثاتهما اليوم، آخر التطورات في منطقة الخليج الفارسي والتهديدات الراهنة.
كما بحث عراقجي مع كبار المسؤولين القطريين، في العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة وسبل تعميق وتطوير هذه الاواصر.
انتهى ** ح ع
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