متحدث الخارجية : على بومبيو ان لا يقدم هزيمته القصوى في حلة نجاح

طهران / 30 كانون الاول / ديسمبر / ارنا - اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" في تغريدة له : انه بعد "هزيمة قصوى" على مدى 4 اعوام، لجأ بومبيو يائسا الى دعاية خاوية يقدم من خلالها الكارثة التي تسبب فيها واثارها، في حلة نجاح.

وكتب "خطيب زادة" في تغريدته القصيرة ايضا : ان الخبر الهام، هو ان الشعب ليس ساذجا والعام قد اعرض ان يكون رهن بلطجتكم؛ (غادروا) على وجه السرعة! انتهى ** ح ع