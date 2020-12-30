مسؤول برلماني: ايران ضمن الدول الـ 10 المنتجة للقاح كورونا

وقال دهنوي في تصريح ادلى به للقناة الثالثة في التلفزيون الايراني مساء الاربعاء: ان من الفخر الكبير لايران انها وفي ظل الحظر الظالم تمكنت الى جانب الدول المتقدمة في العالم من انتاج لقاح كورونا بنجاح.

واضاف: اننا لا ينقصنا شيء عن سائر دول العالم من الناحية التكنولوجية وبامكاننا انتاج ما نحتاجه في البلاد بجهود الخبراء مهما كانت المشاكل كبيرة.

واوضح بان جميع مراحل انتاج اللقاح الداخلي تجري تحت اشراف منظمة الاغذية والادوية، حيث يستوجب انتاج اللقاح التزام جميع المعايير اللازمة وقال: ان لايران ماضيا يعود الى 100 عام في انتاج اللقاحات ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فانه ما عدا الدول المتقدمة القليلة في العالم تقوم ايران ومصر بانتاج اللقاحات ايضا.

ولفت الى ان الكثير من دول العالم بادرت الى صنع لقاح كورونا الا انها لم تحقق النجاح واضاف: ان ايران نجحت في انتاج اللقاح في ظل امتلاكها 15 الف خبير نخبة في مجال البيوتكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة بمعية الشركات المعرفية

وقال عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي: ان صنع اللقاح خطوة سيادية وان مبادرة اللجنة التنفيذية لاوامر الامام الخميني (رض) في هذا المجال جديرة بالشكر والتقدير حيث تمكنت من صنع اللقاح في الداخل في ظل استخدام المصادر والبنية التحتية المناسبة التي تمتلكها.

انتهى ** 2342