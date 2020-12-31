ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

وبحسب تقرير ارنا ،اليوم الخميس، إن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في إيران شهر وزاهدان تمكنوا بدعم فني واستخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات ، من اعتقال اعضاء عصابة لتهريب المخدرات كانوا يعتزمون نقل شحنتين كبيرتين من المخدرات من هاتين المدينتين إلى وسط البلاد.

وأشار إلى أنه خلال هذه العملية تم القبض على مهربين اثنين وضبط كميات من الاسلحة و 452 كيلو و 640 غراما من الافيون.

وتابع العميد طاهري ان قوات الشرطة تمكنت ايضا خلال هذه العملية و،بالتنسيق مع شرطة مكافحة المخدرات في مدينة زاهدان من اعتقال فريق آخر من اعضاء عصابة تهريب الأفيون المحترفة.

واضاف طاهري : ان ضبطت قوات الشرطة ثلاث سيارات واعتقلت 6 مهربين.

واوضح قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان : ان الشرطة في هذه العملية الاخيرة ضبطت 705 كيلو غرام و 550 غرام من الأفيون و مكنت من ضبط مسدسين و 85 رصاصة كانت مخبئة في السيارة المضبوطة من المهربين.

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