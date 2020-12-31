٣١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٩:٥٦ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84168273
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وزير الدفاع: جميع الاجهزة اللازمة لقطاع الاتصالات سينتج في داخل البلاد

وزير الدفاع: جميع الاجهزة اللازمة لقطاع الاتصالات سينتج في داخل البلاد

طهران/31 كانون الاول /ديسمبر/ارنا- قال وزير الدفاع و اسناد القوات المسلحة الايرانية في حفل تدشين خط إنتاج المنتجات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الدفاع ان بمساعدة شركات القائمة على المعرفة والقوات المسلحة سيتم انتاج جميع هذه المنتجات في اللبلاد.

وقال العميد أمير حاتمي اليوم الخميس ، في حفل افتتاح مجمع إنتاج المنتجات الإلكترونية واجهزة الاتصالات التابع لوزارة الدفاع بان السعة الانتاجية لهذا المجمع الذي بني في مساحة حوالي 2500 متر تبلغ أكثر من 10 آلاف من مختلف الاجهزة الالكترونية شهريًا".

وقال ان تدشين هذا المجمع سيسهم في الاكتفاء الذاتي في الصناعة الدفاعية و القوات المسلحة.
وأشار  العميد حاتمي: ان هذه المنتجات توفر ارضية تقديم خدمات اسهل واسرع واكثر امانا للقوات المسلحة في مجال الاتصالات مما ستسهم في تعزيز قدرات هذه القوات.
واوضح ان تحقيق هذه الانجازات سيعزز قدرات القوات المسلحة ويحسن قدرة الردع كما يخلق فرص عمل لكثير من الشباب الايرانيين.
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