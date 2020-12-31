خبير عراقي: اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس قرصنة دولية على ارض الغير

وحول شخصية الفريق الشهيد قاسم سليماني اكد الدکتور علی رمضان اوسی في حديث خاص لمراسل ارنا ان للشهيد سليماني شخصية كبيرة دافع عن المنطقة وعن العالم الاجمع حينما تصدى للارهاب وكسر ظهر الارهاب الداعشي في العراق وفي غيره من المناطق هذا يجب ان يكون دينا في رقبة الجميع وفي رقبة العامل الدولي ان ينتقم من داعش.

واضاف ان العراق والعالم مدينون لجهود هذه الثائر البطل الشهيد سليماني وهو تجاوز الحواجز القومية والجغرافية منتصرا للمظلومين ونعم هكذا ايضا الشهيد فخري زاده لقد خدم العلم وخرج جيلا واسعا من العلماء دفاعا عن حقوق المظلومين وحفاظا على سيادة وطنه وكان عاشقا للقائد والوطن لكن اعداء الحقيقة لايستطيعون ان يشاهدوا الانتصارات العلمية حققه الاستاذ فخري زاده وهذا يذكرنا بمئات شهداء علماء من العراق ومصر وسوريا وايران في مجال الفيزياء والكيمياء والطاقة الذين ذهبوا ضحايا وشهداء وهذا يكشف عن مخطط صهيوني مسبق لمحاربة علمية والعلماء.

واكد اوسي لابد ان تتشكل اكاديمية علمية متخصصة لدروس قاسم سليماني وشجاعته موكدا انه وعلاوة على روحه الفدائية ومتواضعة كان يتمتع بشجاعة بطولية نادرة في التاريخ وشفقة وحبا للاخرين وكان مثالا في القيم العليا يبكي لبكاء المظلوم والطفل لكن يجاهد لحقوقهم وينتصر.

وفي جانب اخر من الحوار تطرق الدكتور اوسي الى السياسة الامريكية في فرض العقوبات الظالمة على من يخالفها و قال ان حرمان الشعوب من حقوقهم الطبيعية واحتيال رجاله تكشف عن غوغائية سياسة امريكيه وسياسة تسلطية حين تنطلق من روح استكبارية وتسلطية وربما هم لايدركون قيمة وقدرة الشعوب على المقاومة.

وشدد بانه لم يفرق الشهيد سليماني بين شيعي وسني وعرب وتركي وفارسي وتركماني انما كان ينطلق بتكليفه الديني وكانت وعوده صادقة كما تواعد بهزيمة داعش وكان سببا كبيرا في هزيمة داعش والشهيد كان يعمل بوظيفته الدينية والوطنية وهذا مخفرة للشهيد وانه مالك اشتر زماننا في وفائه وقيادته وبطولاته.

انتهى** 1453