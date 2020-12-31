الرئيس روحاني:العدو سيتضرر من اغتيال الشهيد قاسم سليماني

واضاف الرئيس روحاني اليوم الخميس خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية لوزارة الطاقة ان جميع ابناء الشعب الايراني ادركوا ان طالما امريكا تتواجد في المنطقة لا تنعم المنطقة بالامن والاستقرار مؤكدا ان شعوب المنطقة لن تسمح ان يكون للجناة و المعتدين موطئ قدم في المنطقة.

ولفت الى ان ترامب و من خلال اغتيال الشهيد سليماني وابومهدي المهندس ارتكب ظلما وذنبا لا يغتفر كما انه ارتكب الكثير من الجرائم الا اننا لن ننس هذه الجريمة وليعلموا هولاء الجناة ان الشعب الايراني سيقوم بالثأر لدم الشهيد سليماني الطاهر.

وفي جانب اخر من تصريحاته و وصف رئيس الجمهورية انجازات الحكومة في مجال البيئة في شمال غرب البلاد بانها من الاعمال الكبيرة والتاريخية وأعرب عن امله بالاحتفال باحياء بحيرة اروميه في العام المقبل.

واضاف الرئيس روحاني ان احياء بحيرة اروميه كان من الوعود التي قطعتها الحكومة لاهالي اذربايجان الغربية والشرقة ومنطقة شمال غرب البلاد بشكل عام لاهمية هذه البحيرة و تاثيره على حياة اهالي هذه المنطقة.

واوضح فی حال عدم الاهتمام بهذه البحيرة لشهدت البحيرة الجفاف بشكل كامل قبل ثلاث سنوات ولكانت المنطقة تواجه مشاكل كانت ترغم اهاليها على للهجرة بسبب عواصف الرملية والملحية التي تقضي على الاراضي الزراعية.

واكد ان الجهود التي بذلت الحكومة في مجال البيئة في شمال غرب البلاد من الانجازات الكبيرة و التاريخية في ايران معربا عن امله بان تؤتي هذه الجهود ثمارها كي نتمكن من الاحتفال باحياء بحيرة اروميه في بداية العام المقبل (يبدأ في 21 مارس 2021)واشاد بالجهود التي بذلها المهندسون لبناء سد كاني سيب في اذربايجان الغربية واضاف ان هذا المشروع يحظي بالاهمية لنا.انتهی**1110

كما اشار الى انتشار فيروس كورونا في البلاد وقال يجب مكافحة هذا الفيروس من قبل جميع ابناء الشعب ومساعدة الكوادر الصحية من خلال الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

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