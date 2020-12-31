اللواء باقري: حروب الیوم بحاجة الى سيطرة متقدمة وشاملة

واضاف اللواء باقري اليوم الخميس خلال مراسم تدشين خط انتاج منتوجات الكترونية استراتيجية من قبل الصناعات الالكترونية في وزارة الدفاع ان الخط الانتاجی هذا يغطي حاجة القوات المسلحة.

ولفت الی ان الخطوط الانتاجية التي تم تدشينها اليوم لها مديات مختلفة من القصيرة والبعيدة وتشمل ایضا اجهزة اللاسلكي الامنية وسیتم فیها انتاج منظومات الهواتف النقالة فی المستقبل.

واكد ان المشاهدات العينية والاختبارات الميدانية التي اجريت لهذه المنتوجات اثبتت جودتها العالية قائلا ان هذ المنتوجات هي ثمرة جهود العلماء الشباب في وزارة الدفاع والقطاعات المعرفية و انها تلبي حاجة القوات المسلحة لتکون البلاد في غنى عن استیرادها.

وتعلیقا على ميزات هذه المنتوجات، قال اللواء باقري انها قادرة على توفير الاتصال الشامل والمتزامن بين مختلف المنظومات القتالية الجویة والبریة والبحریة وستسهم فی الارتقاء بكيفية الاداء في القتال ومستوی القيادة والسيطرة في ساحة الحرب.

انتهى**1110