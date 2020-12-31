الرئيس روحاني يؤكد على ضرورة السيطرة التامة على الحدود للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد

وتسلم الرئيس روحاني اليوم الخميس خلال اجتماع رؤساء اللجان المعنية بمكافحة كورونا تقارير منفصلة عن نتائج تنفيذ المشروع الشامل لمكافحة كورنا وانجازاته وتحدياته مؤكدا على ضرورة السيطرة التامة على الحدود منعا لانتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

واشار رئيس الجمهورية الى تجارب الشهور الماضية وقال اننا بحاجة الى تحديد معايير محددة حول مدى تاثير المشاريع التي نفذت بهدف ادارة ازمة كورونا لتقديم برنامج شامل لمكافحة جائحة كوفيد 19 من اجل تحقيق ظروف مستقرة في البلاد.

وقدم شكره لمساعي الكوادر الصحية في البلاد داعيا الشعب الايراني الى الالتزام بالتوصيات الصحية لمساعدة هذه الكوادر.

واكد الرئيس روحاني على ضرورة السيطرة التامة على الحدود الجوية والبرية والبحرية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد واضاف يجب ان تكون البلاد مستعدة للسيطره على المرض و رصده بشكل دقيق.

من جانبها حذرت اللجنة الامنية والاجتماعية اليوم في تقريرها الذي سلمه لرئيس الجمهورية من مغبة عدم الالتزام بالتوصيات الصحية لمنع انتشار كورونا معتبرة ذلك من التحديات التي تواجهها في الحد من انتشار الفيروس.

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