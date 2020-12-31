لعبة البيسبول تسهم في تعزيز العلاقات بين ايران وباكستان

طهران/31 كانون الاول/ديسمبر/ارنا اشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة له على تويتر الى نهاية العام الذي مر بكثر من الصعوبات وكتب: "دعونا نتمنى بداية جديدة للعام المقبل فلنعمل معًا على تحويل عام 2021 إلى عام مليء بالسلام والهدوء وعام سعيد.