لعبة البيسبول تسهم في تعزيز العلاقات بين ايران وباكستان

وبحسب وكالة ارنا ،اعلن الأمين العام لاتحاد البيسبول الباكستاني مظهر أحمد" ان ايران وجهت دعوة لرئيس الاتحاد "السيد فخر علي شاه" إلى جانب وفد من الكادر الفني ، بمن فيهم المستشار القانوني للاتحاد لزيارة إيران.
وأضاف مظهر أحمد: ستستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية النسخة الخامسة عشرة من كأس غرب آسيا للبيسبول ، وفي هذا الصدد تمت دعوة رئيس اتحاد البيسبول الباكستاني العضو البارز في الاتحاد الآسيوي للبيسبول لزيارة ملاعب هذه الرياضة في إيران.
وتم اختيار إيران كمرشح رئيسي لاستضافة دورة ألعاب غرب آسيا من قبل الاتحاد الآسيوي للبيسبول.
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