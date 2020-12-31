المتحدث باسم الخارجية يعرب عن تعاطفه مع اسر ضحايا الانفجار في مطار عدن

واكد خطيب زاده اليوم الخميس ان استمرار العدوان على اليمن واحتلال الاراضي اليمنية من قبل الاجانب تحولا الى العامل الرئيس لانعدام الامن وزعزعة الاستقرار و انتهاك القانون فیه مما يهدد سيادة اليمن.

واضاف ان مثل هذه الممارسات العنيفة وقتل المدنيين هي نتيجة وجهة نظر المحتلين الذين جلبوا الدمارو الانقسام و ابشع كارثة بشرية الى كافة الاراضي اليمنية تحت عنوان ما یعرف بالتحالف.

وندد خطيب زاده الممارسات العدوانية ضد اليمن وشن الحرب فيه من قبل المعتدين و اكد على ضرورة اعتماد الحل السياسي داعيا جميع الاطراف المتصارعة في اليمن الى العودة الى الحوار السياسي لوضع نهاية لصراع لا جدوى فيه.

وهز انفجار كبير مطار عدن امس الاربعاء مما خلف اكثر من عشرين قتيلا ونحو مئة جريح.

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