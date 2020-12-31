نظرة خاطفة الى أهم الاحداث في ايران خلال العام 2020

ولعل ابرز واهم هذه الاحداث قاطبة هما عمليتا الاغتيال الارهابيتان ضد قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق الشهيد قاسم سليماني في بداية العام 2020 في بغداد والعالِم في المجال الدفاعي والنووي الشهيد محسن فخري زادة قرب نهاية العام في بلدة آبسرد التابعة لدماوند في محافظة طهران.

كما كان من ابرز الاحداث استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي اصاب مليونا و 219 الفا وحصد ارواح اكثر من 55 الف شخص في البلاد منذ تفشيه لغاية الان على مدى نحو 11 شهرا الى جانب تاثيراته الجمة على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومعيشة المواطنين وغيرها.

*استشهاد سليماني والمهندس

في فجر يوم 3 كانون الثاني / يناير نفذت القوات الاميركية الارهابية باستخدام طائرتين مسيرتين عملية الاغتيال التي استشهد خلالها القائد سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابومهدي المهندس ورفاقهما الذين كانوا برفقتهما بعد خروجهم بسيارتين من مطار بغداد.

ونفذت عملية الاغتيال هذه بامر مباشر من ترامب خلافا لكل القوانين والاعراف الدولية اذ كان القائد سليماني ضيفا على الحكومة العراقية وبدعوة رسمية منها.

وساق رئيس النظام الاميركي تبريرات فارغة لا اساس لها ومثيرة للسخرية مفادها ان القائد سليماني كان يخطط لعملية تفجير السفارة الاميركية في بغداد.

*استهداف قاعدة "عين الاسد"

وتوعد الحرس الثوري برد قاس على عملية الاغتيال الجبانة، وجاء الرد يوم 8 كانون الثاني اذ اطلقت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري 13 صاروخ ارض-ارض على القوات الاميركية المتواجدة في قاعدة "عين الاسد" احدثت فيها دمارا هائلا فضلا عن اصابة العشرات من الجنود الاميركيين بارتجاج في الدماغ حسب تقارير القوات الاميركية نفسها.

*سقوط الطائرة الاوكرانية

وبعد ساعات من هذه الضربة الصاروخية وقعت كارثة جوية بسقوط طائرة مدنية اوكرانية اثر اصابتها عن طريق الخطا بصاروخ من الدفاع الجوي الايراني بعد اقلاعها بقليل من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران ما ادى الى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 وغالبيتهم ايرانيون وافراد الطاقم البالغ عددهم 9 وهم اوكرانيون.

وقد اعلنت الحكومة الايرانية يوم 30 كانون الاول/ يناير تحديد مقدار التعويضات وكيفية التسديد لذوي ضحايا الحادث سواء كانوا ايرانيين او اجانب.

*القمر الصناعي العسكري نور

في 22 نيسان /ابريل تمكنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري بنجاح من اطلاق اول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية حمل اسم "نور-1" بواسطة الصاروخ "قاصد" بثلاث مراحل وبوقود مزيج من الصلب والسائل وهو ما يطلق عليه (بالوقود المركب) حيث وضع في مداره حول الارض على بعد 425 كم.

وشكلت عملية اطلاق هذا القمر الصناعي نجاحا كبيرا للتكنولوجيا الفضائية الايرانية وصناعة الاقمار الصناعية.

*فشل اميركا الذريع في مجلس الامن الدولي

وفي يوم 15 اب /اغسطس فشلت الولايات المتحدة فشلاً ذريعاً في تمرير قرارها الرامي إلى تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران، والذي كانت مدته تنتهي في 18 من شهر أكتوبر/تشرين الأول، بموجب القرار 2231، الصادر عام 2015. وحصل مشروع القرار الأميركي على تأييد دولتين، هما الولايات المتحدة نفسها وجمهورية الدومنيكان، وامتناع 11 دولة عن التصويت، ومعارضة دولتين، هما روسيا والصين.

ومن ثم جاء الفشل الثاني لاميركا بعد ان رفض مجلس الأمن الدولي طلبها بشأن تفعيل آلية الزناد ضد إيران.

ففي 25 اب /اغسطس أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاه دجاني، عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس بشأن طلب الولايات المتحدة تفعيل آلية الزناد لاستئناف الحظر ضد إيران، ولذلك لا يمكن اتخاذ إجراء تجاه هذا الطلب.

*انتهاء القيود التسليحية

في يوم 18 من شهر تشرين الأول/ اكتوبر انتهت فترة القيود التسليحية على ايران بموجب القرار 2231، الصادر عام 2015 بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين ايران ودول مجموعة "5+1". وبموجب هذا القرار اصبح بامكان ايران التعامل بحرية ومن دون اي قيود بشان بيع وشراء الاسلحة.

*مناورات الدفاع الجوي

انطلقت يوم 21 تشرين الاول /اكتوبر مناورات الدفاع الجوي الايراني تحت عنوان "المدافعون عن سماء الولاية 99" والتي حققت جميع الاهداف المرسومة لها. شاركت في هذه المناورات مقاتلات من مختلف القواعد الجوية في البلاد وتم فيها ستخدام مختلف انواع الخطط ومنظومات الدفاع الجوي ومنها منظومة "باور 373" الوطنية الصنع تماما.

*استشهاد فخري زادة

وكان الحدث المؤلم الاخر الذي حل بالجمهورية الاسلامية الايرانية بعد استشهاد القائد سليماني هو استشهاد العالم في المجال الدفاعي والنووي محسن فخري زادة يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر في عملية اغتيال غادرة تعرض لها في بلدة آبسرد التابعة لدماوند بمحافظة طهران.

وتثبت الادلة تورط الكيان الصهيوني في عملية اغتيال هذا العالم، حيث توعد كبار المسؤولين الايرانيين بالانتقام القاسي لدمه من المتورطين في اغتياله.

واعلن مسؤولون معنيون بان العملية الارهابية استخدم فيها اسلوب جديد يختلف عن سابقاته، واكدوا بانه تم اعتقال العديد من المتورطين في العملية.

*قرار البرلمان حول الغاء الحظر

صادق مجلس الشورى الاسلامي في 2 كانون الاول /ديسمبر على الخطوط العامة لقانون "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني" لتنفيذها في حال عدم وفاء الاطراف الاوروبية بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

وقد صادق مجلس صيانة الدستور ايضا على هذا القانون.

*استمرار الحظر الاميركي الظالم

وشهد العام 2020 استمرار وتشديد الحظر الاميركي الظالم ضد مختلف المؤسسات والشخصيات والرعايا الايرانيين، فضلا عن مؤسسات اجنبية بتهمة التعامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وهي اقسى اجراءات حظر مفروضة على البلاد لحد الان وكانت قد بدات بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي قبل نحو 3 اعوام بصورة احادية وغير قانونية.

*FATF

قدمت الحكومة 4 لوائح في اطار FATF (مجموعة العمل المالي الدولية) حيث صادق مجمع تشخيص مصلحة النظام على 2 منها فيما لازال يناقش اللائحتين المتبقيتين منها.

*كورونا

استمر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد كما في بقية انحاء العالم والذي كان قد بدا في نهايات شهر شباط/ فبراير الماضي.

وشهد تفشي الفيروس 3 موجات في مراحل مختلفة ارتفعت فيها الوفيات في الذروة الثالثة الى ما بين 13 و 14 الف اصابة والوفيات نحو 500 حالة يوميا.

وكانت الاغلاقات والقيود المفروضة والالتزام من قبل المواطنين امورا مؤثرة في خفض حالات الاصابة والوفاة بالمرض وشهدت الاسابيع الاخيرة وتيرة منخفضة بصورة تدريجية حتى بلغت 119 اول امس و 149 حالة وفاة يوم الاربعاء 30 كانون الاول /ديسمبر.

وشهدت الفترة الاخيرة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا الا ان وزير الصحة اكد بان هذا الفيروس الجديد لم يصل الى ايران بعد.

ويشهد القطاع الصحي صعوبات في شراء الادوية والمعدات الطبية من الخارج بسبب اجراءات الحظر الاميركية الجائرة وخوف الشركات والدول الاخرى من العقوبات الاميركية في حال تعاملت مع ايران.

والنقطة اللافتة ان اميركا تدعي بان الحظر لا يشمل الادوية والمعدات الطبية فيما هي تفرضها عمليا على ارض الواقع من خلال قيودها المفروضة على المعاملات والتحويلات البنكية.

*صنع لقاح كورونا الايراني

بادرت ايران كبعض الدول الاخرى لصنع اللقاح المضاد لكورونا وبلغت بعضها مراحل متقدمة من ضمنها اثنان يمضيان المرحلة البشرية احدهما في ايران والاخر في دولة اخرى بالتعاون معها.

كما تسعى ايران لشراء اللقاح المناسب لكورونا الى جانب مساعيها لصنع اللقاح.

*قضية قرة باغ

النزاع الذي اندلع بين جمهورية اذربيجان وارمينيا حول منطقة قرة باغ الجبلية انسحبت تاثيراته على المستوى الاقليمي ايضا، ومن ضمنه دعم تركيا لجمهورية اذربيجان وما ورد من انباء عن تدفق الاف العناصر الارهابية الى منطقة النزاع وهو ما حدا بالجمهورية الاسلامية للتاكيد على انها لن تسكت ابدا عن وجود مثل هؤلاء الى الجوار من حدودها. كما ان تبادل اطلاق النار في الاشتباكات بين البلدين جمهورية اذربيجان وارمينيا ادت خلال فترة النزاع الى سقوط العشرات من القذائف والصواريخ بصورة عشوائية في الاراضي الايرانية المتاخمة لمنطقة قرة باغ، حيث وجهت طهران التحذيرات اللازمة للطرفين بالتزام المزيد من الدقة وانها لن تقف مكتوفة الايدي في حال استمرار ذلك.

وعلى الصعيد الدبلوماسي قدمت الجمهورية الاسلامية مبادرة لوقف الاشتباكات وحل النزاع بين الطرفين حيث قام مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي بجولة على كل من جمهورية اذربيجان وارمينيا وروسيا اجرى خلالها محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين في الدول الثلاث.

وقد تمكنت جمهورية اذربيجان من استعادة اراضيها التي كانت محتلة من قبل ارمينيا في بدايات عقد التسعينات من القرن الماضي وبالتالي تم التوصل بعد النزاع الاخير الى اتفاق سلام بوساطة روسية.

انتهى ** 2342