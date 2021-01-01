الديلمي: افتتاح سفارة طهران في صنعاء أغضب واشنطن وتل أبيب

واضاف سفير الجمهورية اليمنية في إيران إن العام 2020 شهد نشاطا دبلوماسيا وسياسيا واسعا من مظاهره تعيين سفير لليمن في دمشق واستقبال صنعاء سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وأوضح الديلمي للمسيرة أن قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بإعادة افتتاح سفارتها في صنعاء يعتبر انجازا مهما في عمل الدبلوماسي اليمني أزعج الولايات المتحدة والصهاينة.

وذكر أن هناك عدة دول تواصلت بهدف فتح آفاق التبادل الدبلوماسي مع صنعاء وكل ذلك ثمرة من ثمار النجاحات العسكرية والسياسية التي حققتها صنعاء.

وأشار إلى أن هناك جملة من الاتفاقيات والمعاهدات والتفاهمات التي ستوقع بين اليمن وإيران.

وقال إن هناك مساعي أولية لتشكيل تكتل إقليمي ودولي عبر احدى الدول في مجلس الأمن لمواجهة الحرب على اليمن.

وأوضح أن القبضة الأمريكية تتفلت مقابل بروز دور محور المقاومة والفشل الواضح لاستراتيجية واشنطن المعتمدة على الحصار.

من جانبه قال سفير الجمهورية اليمنية في دمشق عبد الله صبري للمسيرة إن التنسيق بين اليمن والجمهورية العربية السورية لن يتوقف على التنسيق السياسي فقط.

وأوضح أن هناك آفاق تجارية واقتصادية وثقافية وعلمية واسعة جديدة ستنشأ بين اليمن وسوريا.

وأكد أن العام 2020 فتح آفاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسنقطف ثمار هذا التنسيق خلال العام المقبل 2021م.

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