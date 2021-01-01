أبو شريف: الشهيد سليماني وقف ضد المخططات الغربية في المنطقة

واضاف أبو شريف في تصريح لوكالة إرنا اليوم الجمعة عن دور الشهيد سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية: لعب الفريق قاسم سليماني دورًا مهمًا في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وإعادة تأهيل قوات المقاومة الفلسطينية داخل المنطقة وخارجها، خاصة من خلال عقد دورات تدريبية مؤكدا إن الشهيد سليماني يعتبر شريكا في انتصارات فصائل المقاومة الفلسطينية.

واشار الى ولاء الجمهورية الإسلامية الايرانية للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ونضالهم المشروع ضد الاحتلال الصهيوني مقابل مواقف الدول العربية الداعمة للتسوية بعد مؤتمر مدريد قائلا: لقد دافعت ايران طوال هذه السنوات عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية ولم تترك المقاومة الفلسطينية تحت أي ظرف ودعمت الانتفاضة الفلسطينية وفصائل المقاومة بالمساعدات المالية و السياسية.

واكد ممثل حركة "الجهاد الاسلامي" في طهران على دور الشهيد سليماني البارز في مواجهة وإحباط المؤامرات الإسرائيلية ضد لبنان، والتي كانت تهدف إلى القضاء على المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان. كما وقف امام تحقق مخطط الشرق الاوسط الجديد بمحورية الكيان الصهيوني.

وأضاف: ان الشهيد سليماني كان من أبرز القادة الذين عارضوا المشاريع والمخططات الغربية في المنطقة خاصة من خلال دعم المقاومة الفلسطينية، مشيرا الى دوره الكبير في دعم القضية الفلسطينية وحاول التنسيق بين فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية والسورية والعراقية والأفغانية واليمنية، مؤكدا ان نتائج هذه الجهود تستحق الثناء.

يذكر ان قائد قوات "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد ابو مهدي المهندس، اغتيلا بمعية 8 من مرافقيهما فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير 2020 في محيط مطار بغداد من قبل القوات الاميركية بامر مباشر من الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

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