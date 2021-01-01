1.4 مليار دولار عائدات إيران من صادرات البنزين من مارس الى سبتمبر 2020

وتُعرف إيران التي كانت قبل عامين مستورداً للبنزين، حاليا كمصدر لهذا المنتج الاستراتيجي في المنطقة والعالم.

وكان حظر البنزين في طليعة العقوبات المفروضة على إيران والتي بدأت عام 2011 .

ومع وصول الرئيس حسن روحاني إلى السلطة، اهتمت الحكومة الى بناء القدرات لإنتاج البنزين في البلاد. وفي هذا الصدد تم زيادة الإنتاج وتحسين جودة المصافي القديمة.

وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي استكمال مصفاة "ستاره خليج فارس". ومن خلال إعطاء الأولوية لتطوير هذه المصفاة، دخلت وحداتها مرحلة الإنتاج واحدة تلو الأخرى.

والآن بعد عامين من تشغيل الوحدة الثالثة والأخيرة من مصفاة "ستاره خليج فارس" وتحسين جودة وحدات التكرير في إنتاج البنزين ذات الجودة، اصبحت إيران مصدرا للبنزين.

وبلغت عائدات ايران من صادرات البنزين الى الخارج في الفترة من 21 مارس إلى 21 سبتمبر 2020 (السبعة الاشهر الاولى من العام الايراني 99) بلغت حوالي 1.4 مليار دولار.

وفي الوقت الراهن، تصل طاقة تكرير النفط الخام ومكثفات الغاز في البلاد إلى مليونين و200 الف برميل يوميا بتطور صناعة التكرير في البلاد واستكمال مصفاة "ستاره خليج فارس".

انتهى 1049