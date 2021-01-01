إيران تحذر من التحركات الأمريكية في الخليج الفارسي

وافاد مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا) في نيويورك، ان البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة قالت يوم الخميس في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن المغامرة العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي وبحر عمان قد ازدادت، في الأسابيع الأخيرة.

وجاء في الرسالة : قامت الولايات المتحدة إضافة إلى إرسال أسلحة متطورة إلى المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية، ببعض الأعمال العسكرية الاستفزازية، منها تحليق عدد من قاذفاتها الإستراتيجية بعيدة المدى فوق الخليج الفارسي في الأيام الأخيرة.

وأضافت بعثة إيران الدائمة في الأمم المتحدة: واصل المسؤولون الأمريكيون بالتوازي مع هذه الإجراءات، تقديم معلومات كاذبة وتوجيه اتهامات لا أساس لها لايران واطلاق تصريحات استفزازية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، مشيرة الى ان نتيجة هذه الاجراءات العدائية كانت زيادة التوتر الامني في هذه المنطقة الحساسة للغاية.

وأضافت الرسالة: لو لم يتم السیطرة على هذه الأعمال الداعية الى الحرب، يمكن أن تصعد التوترات إلى مستويات خطرة، ومن الواضح أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة بالكامل عن كل العواقب.

وشددت الرسالة على أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تسعى إلى الحرب، لكن يجب عدم الاستهانة بقدرتها على حماية شعبها والدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ومصالحها الحيوية والرد بحزم على أي تهديد.

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