مسؤول ايراني يرد على شيطنة بعض وسائل الاعلام المعادية لايران

وكتب معزي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر اليوم الجمعة: ان منزلة الرئيس الإيراني حسن روحاني اعلى من ان يهدد حياة نظرائه في العالم.. على عكس النظام الأمريكي، فإن إيران لا تهدد ولا تغتال الزعماء الأجانب..قال الرئيس روحاني بوضوح "ان حياة ترامب السياسية ستنتهي قريبا جدا".

وتاتي هذه التغريدة ردا على شيطنة بعض وسائل الاعلام الاجنبية المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية مثل قناة "العربية" الممولة سعوديا التي نقلت بعض تصريحات الرئيس روحاني في كلمته بمناسبة افتتاح مشاريع بمحافظة أذربيجان الغربية، امس الخميس واتهمت روحاني بانه هدد باغتيال الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وكان روحاني، شبّه في كلمته نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس العراقي السابق صدام، معتبرا أن التاريخ سيذكره على أنه شخص "عديم الكرامة".

وأشار روحاني إلى أن صدام فرض على إيران حربًا لمدة 8 سنوات، ثم سقط ورحل، مضيفا : "ترامب أيضًا فرض علينا حربًا اقتصادية لمدة 3 سنوات، وسينتهي حياته السياسية هو الآخر خلال الأسابيع القادمة، وسيذكره التاريخ على أنه شخص عديم الكرامة".

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