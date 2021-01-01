٠١‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:١٥ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84169377
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رئيس السلطة القضائية: البصيرة كانت تهمين على حياة الشهيد سليماني

طهران/1 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- اكد رئيس السلطة القضائية في ايران حجة الاسلام ابراهيم رئيسي أن الشهيد الفريق قاسم سليماني كان يمتلك البصيرة التي هيمنت على حياته السياسية، لافتا ان مدرسة هذا الشهيد تتميز ايضا بالبصيرة.

وخلال مراسم إحياء ذكرى القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في جامعة طهران اضاف رئيسي: ان الشهيد سليماني كان يركز على معرفة الولي الفقية وضرورة اتباعه وكان مدافعا عن المستضعفين مهما كانت قوميتهم عملا بمنهج قائد الثورة الاسلامية.

واكد رئيس السلطة القضائية ان الشهيد سليماني كان قويا ومرفوع الرأس دائما وامتاز بالحنون على أسر الشهداء، مشيرا الى ان من يعشق الشهيد سليماني عليه ان يقاوم العصيان.

وقال ان الاعداء ارادوا أن يحكم "داعش" والاسلام الاميركي في المنطقة لكن الصحوة في المنطقة جاءت بفضل دماء الشهداء التي لن تبرد.

وأكد حجة الاسلام رئيسي: ان عقيدة المقاومة ونهجها سيزيحان النظام السلطوي في المنطقة، مضيفا أن كل ابناء المقاومة في المنطقة سيتصدون للاستكبار.

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